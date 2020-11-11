В Екатеринбурге на месяц закрыли движение по улице Каширской

Строительные работы на Каширской будут идти до 10 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга закрыли движение для транспорта по улице Каширской. Дорогу перекрыли от Стачек до переулка Механического. На этом участке будут строить сети водоснабжения и водоотведения.

Проехать здесь нельзя будет до 10 декабря. На время проведения строительных работ движение транспорта будет направлено по улицам Войкова, Стачек, Каширской и переулку Механическому.

В администрации города попросили водителей обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать проезд с учетом перекрытия.