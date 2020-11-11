На ВИЗ-Стали стартовала вакцинация работников от пневмококковой инфекции

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В заводской здравпункт ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) поступила вакцина от пневмококковой инфекции. Препарат нового поколения существенно снижает вероятность возникновения бактериальной пневмонии – распространенного осложнения при заражении COVID-19. Пройти бесплатную вакцинацию могут все работники предприятия.

– В этом году предприятие впервые прививает сотрудников от пневмококковой инфекции. Расширение программы сезонной иммунопрофилактики связано с повышенным вниманием к защите здоровья заводчан в период пандемии коронавируса. Для вакцинации используется препарат «Превенар-13», который успешно прошел клинические исследования и подтвердил безопасность и эффективность», – отметила начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо.

Ежегодно металлурги получают комплекс прививок от опасных инфекционных заболеваний: гриппа, клещевого энцефалита, столбняка, дифтерии и др. Помимо вакцинопрофилактики работники могут укрепить здоровье в санаториях и пройти профилактические осмотры. По программам ДМС им предоставляются медуслуги в лучших медицинских учреждениях Екатеринбурга.