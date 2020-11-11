Нарушали соцдистанцию: на Урале оштрафовали спа-салон «Баден-Баден»

Во время проверки специалисты обнаружили сразу несколько нарушений в спа-салоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уралец пожаловался в Роспотребнадзор на несоблюдение требований по профилактике новой коронавирусной инфекции на термальных источниках «Баден-Баден». Сотрудники ведомства отреагировали и нагрянули с проверкой на два объекта организации в Екатеринбурге на улице Зимней, 23 и в Реже на улице Ленина, 118. Во время проверки специалисты обнаружили сразу несколько нарушений.

- Не обеспечена организация мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции: на объекте не обеспечивается ограничение контактов между людьми путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования. Также не обеспечена организация дезинфекционного режима в организации: на объекте для обработки рук кожным антисептиком установлены емкости с дозаторами, на которых отсутствует наименование жидкости и срок годности, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Кроме того в документах о производственном контроле не было протоколов об исследованиях воды и некоторых других сведений. Роспотребнадзор выдал ООО «Баден-Баден Изумрудный берег» предписание об устранении нарушений и оштрафовал компанию на 100 000 рублей.