Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Звонили от лица силовиков: житель Екатеринбурга отдал мошенникам больше 2,7 миллионов рублей

Мужчине сказали, что с его счета могут пропасть все деньги
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий
Мужчина перевел деньги мошенникам, поверив, что их могут снять без его ведома

Мужчина перевел деньги мошенникам, поверив, что их могут снять без его ведома

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга обратился в полицию после того как отдал мошенникам больше 2,7 миллионов рублей. 68-лтнему мужчине позвонили от лица силовиков и сказали, что с его счета пытаются снять денежные средства и возможно, к этому причастны сотрудники банка. Также ему сообщили, что по данному факту якобы ведется соответствующее внутри банковское расследование.

- Звонивший добавил, что с мужчиной свяжется представитель службы безопасности кредитной организации, и нужно следовать всем его указаниям. После этого гражданину позвонил псевдо сотрудник банка и убедил собеседника снять со вклада все сбережения и перевести на «защищенные» счета. Доверчивый мужчина согласился и выполнил все указания аферистов, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Но на этом мошенники не остановились. После этого они звонили екатеринбуржцу еще несколько раз, в один из которых сообщили, что на его имя оформлены два кредита, и для их отмены необходимо подать новые кредитные заявки. Мужчина, поверив звонившим, пошел и оформил займы на 393 и 180 тысяч рублей. Затем он снял заемные деньги и перевел на неизвестные счета.

Через некоторое время мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере». Сейчас сотрудники уголовного розыска предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.

Криминал