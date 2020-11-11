Звонили от лица силовиков: житель Екатеринбурга отдал мошенникам больше 2,7 миллионов рублей

Мужчина перевел деньги мошенникам, поверив, что их могут снять без его ведома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга обратился в полицию после того как отдал мошенникам больше 2,7 миллионов рублей. 68-лтнему мужчине позвонили от лица силовиков и сказали, что с его счета пытаются снять денежные средства и возможно, к этому причастны сотрудники банка. Также ему сообщили, что по данному факту якобы ведется соответствующее внутри банковское расследование.

- Звонивший добавил, что с мужчиной свяжется представитель службы безопасности кредитной организации, и нужно следовать всем его указаниям. После этого гражданину позвонил псевдо сотрудник банка и убедил собеседника снять со вклада все сбережения и перевести на «защищенные» счета. Доверчивый мужчина согласился и выполнил все указания аферистов, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Но на этом мошенники не остановились. После этого они звонили екатеринбуржцу еще несколько раз, в один из которых сообщили, что на его имя оформлены два кредита, и для их отмены необходимо подать новые кредитные заявки. Мужчина, поверив звонившим, пошел и оформил займы на 393 и 180 тысяч рублей. Затем он снял заемные деньги и перевел на неизвестные счета.

Через некоторое время мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере». Сейчас сотрудники уголовного розыска предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.