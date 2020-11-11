В Вечернем Урганте показали талисманы Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Фото: скриншот с видео youtube/Вечерний Ургант

Министр спорта РФ рассказал про Универсиаду-2023 в выпуске Вечернем Урганте, который показали накануне. Кроме того Олег Матыцин раскрыл, кто станет главными талисманами этого спортивного события. По его словам, впервые на Универсиаде будет три талисмана.

- Первая - это Хитти, девушка-блогер. Надеюсь, она будет очень популярна среди гостей. Ее имя ассоциируется со словом «малахит», который имеет непосредственное отношение к Уралу, - рассказал министр. - Второй - олень Ягги - спортсмен-любитель, он очень любит баскетбол. Он ест мох, ягель, поэтому у него такое имя. Третий - импозантный музыкант соболенок Кедри, чье имя также ассоциируется с кедровыми орешками.

В департаменте информационной политики отметили, что сегодня у трех талисманов есть собственный аккаунт в инстаграме, где они будут общаться с болельщиками и сообщать последние новости о подготовке к Играм. В этой же соцсети появятся маски с образами Ягги, Хити и Кедрика.

Сегодня днем талисманы покажут жителям Екатеринбурга в Историческом сквере. Их презентация пройдет во время запуска «Часов обратного отсчета», который будут отсчитывать 1 000 дней до старта Игр.