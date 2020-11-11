Мужчина кинулся с кулаками на случайного прохожего Фото: скриншот с видео СК по Свердловской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело на 28-летнего жителя Режа. Мужчину обвиняют в покушении на убийство из хулиганских побуждений. По версии следствия, вечером 8 ноября нетрезвый мужчина напал с кулаками на случайного прохожего. Стоявшего возле магазина на улице Калинина в Реже.

- Без каких-либо причин, на глазах проходивших и проезжавших мимо на автомашинах граждан, обвиняемый внезапно ударил указанного мужчину кулаком в голову, в результате чего потерпевший упал. После этого обвиняемый продолжил наносить лежащему на земле потерпевшему множественные удары ногами, - рассказали в СК по Свердловской области.

Заметив, что на драку обратили внимание прохожие, он прекратил избиение незнакомца и сбежал. Очевидцы вызвали скорую помощь. Сейчас пострадавший 38-летний мужчина находится в больнице в состоянии комы. Врачи диагностировали у него перелом челюсти и другие серьезные травмы.

По словам следователей, как выяснилось позже, обвиняемый с самого утра был «не в духе». Мужчина поругался с близкими, выпил, и шатался по улицам, конфликтуя с прохожими.

- Впоследствии он направился к указанному магазину, где и повстречал потерпевшего, на котором, по существу, решил сорвать накопившуюся за день злобу, - рассказал руководитель Режевского межрайонного следственного отдела СКР Юрий Палкин.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что обвиняемый увлекается спортом, но когда выпьет, становится неуправляемым.

- На вопрос сыщиков о том, зачем он так поступил и чем «насолил» ему земляк, задержанный ответить не смог, сославшись на то, что ничего не помнит. Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства. В настоящее время он содержится под стражей, - отметил Валерий Горелых.

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