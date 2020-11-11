В Екатеринбурге из-за женщины, не надевавшей маску в троллейбусе, высадили всех пассажиров

Фото: скриншот с видео Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге накануне вечером из-за женщины, не надевавшей маску, встал троллейбус. Пассажирам пришлось ждать другой транспорт. Об этом сообщили очевидцы в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

- По 4 маршруту троллейбуса пассажир отказывался от принятых мер масочного режима. Женщина зашла в троллейбус на метро Динамо. Через пару остановок троллейбус встал на остановке, отцепил провода, и всех попросили пересесть на следующий троллейбус, который ехал позади, - рассказал очевидец.

Напомним, что недавно женщину, игнорирующую масочный режим вытолкали из трамвая торопившиеся на работу пассажиры. Тогда из-за ковид-диссидентки трамвай также оставил движение.