Для ликвидации очередей в поликлиниках Свердловской области на работу выйдут студенты

Студенты будут выезжать к пациентам на дом и принимать звонки в поликлиниках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы снизить нагрузку на медперсонал и решить проблему с очередями в поликлиники Свердловской области отправят работать студентов медицинского колледжа и медицинского университета. Об этом рассказали в региональном оперштабе.

- Мы предприняли дополнительные меры, чтобы значительную часть студентов медицинского колледжа и медицинского университета вывести на рабочие места, в первую очередь в поликлиники. Это связано с ростом напряженности в амбулаторном звене: приходит достаточно много жалоб, связанных с возможностью дозвониться до поликлиник, - рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

Студентов последних курсов УГМУ будут отправлять к пациентам домой. А учащихся Свердловского медколледжа и студентов младших курсов УГМУ привлекут для работы в call-центрах при поликлиниках.

Также в оперштабе рассказали, что решается вопрос с проблемой дозвона до медучреждений. Планируется увеличить число телефонных линий в каждой поликлинике и подключить дополнительный call-центр.