В Екатеринбург привезли известное полотно Клода Моне

Фото: музей изобразительных искусств Екатеринбурга

В Екатеринбург привезли картину известного французского импрессиониста Клода Моне «Большая набережная в Гавре». Она станет главной темой для обсуждения Дней Эрмитажа, которые проходят в столице Урала в пятый раз.

- Картину выставят в музее изобразительных искусств с 10 ноября по 17 января. Прийти и посмотреть на нее может любой желающий. Кроме того, для гостей выставки с 11 по 14 ноября будут доступны лекции об импрессионизме и творчестве Клода Моне от сотрудника Эрмитажа Алены Петровской, - говорится в анонсе Дней Эрмитажа на сайте музея.

После завершения программы к весне следующего года откроют первую выставку в центре «Эрмитаж-Урал». Она будет посвящена французскому искусству XIX века.