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В Екатеринбурге временно закрылся филиал четвертой поликлиники

Это связано с нехваткой врачей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Обслуживать пациентов будут только на дому

Обслуживать пациентов будут только на дому

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за недостатка врачей в одной из поликлиник временно отменен прием пациентов. С 10 ноября филиал №3 четвертой поликлиники на улице Рябинина прекратил прием пациентов. Такое объявление можно увидеть на сайте Городской больницы №6, к которой прикреплена поликлиника.

- Все обратившиеся за помощью обслуживаются только на дому, дистанционно можно оформить электронные листки нетрудоспособности и рецепты, - говорится в объявлении.

Запись врача на дом производится по телефону: 223-01-84.