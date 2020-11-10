Екатеринбургский театр оперы и балета в этом году получил четыре «Золотые маски»

Театру впервые вручили награду за лучший спектакль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Театр из Екатеринбурга «Урал Опера Балет» получил четыре театральные премии «Золотая маска». Церемония награждения прошла онлайн из-за пандемии.

Жюри особо отметила Петера Этвеша «Три сестры». С ней театр впервые побеждает в номинации «Лучший спектакль». Также «Золотую маску» по решению жюри получил режиссер-постановщик Кристофер Олден «сестер».

В номинации «Балет — современный танец / работа балетмейстера-хореографа» высшую театральную награду получил художественный руководитель и хореограф Вячеслав Самодуров за спектакль «Приказ короля»

Четвертая «Маска» за лучшую работу художника в музыкальном театре ушла к художнику-постановщику Алексею Кондратьеву.