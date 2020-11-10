Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Екатеринбургский театр оперы и балета в этом году получил четыре «Золотые маски»

За театральную премию боролись 22 номинанта
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Театру впервые вручили награду за лучший спектакль

Театру впервые вручили награду за лучший спектакль

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Театр из Екатеринбурга «Урал Опера Балет» получил четыре театральные премии «Золотая маска». Церемония награждения прошла онлайн из-за пандемии.

Жюри особо отметила Петера Этвеша «Три сестры». С ней театр впервые побеждает в номинации «Лучший спектакль». Также «Золотую маску» по решению жюри получил режиссер-постановщик Кристофер Олден «сестер».

В номинации «Балет — современный танец / работа балетмейстера-хореографа» высшую театральную награду получил художественный руководитель и хореограф Вячеслав Самодуров за спектакль «Приказ короля»

Четвертая «Маска» за лучшую работу художника в музыкальном театре ушла к художнику-постановщику Алексею Кондратьеву.