В Свердловской области больничные листы будут оформлять дистанционно

Еще недавно уральцы с положительным тестом на коронавирус жаловались, что им приходилось идти для этого в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Получить больничный лист для жителей Свердловской области станет проще. Власти региона сообщили, что теперь его будут выдавать удалено. Еще недавно уральцы с положительным тестом на коронавирус жаловались, что им приходилось идти для этого в больницу. Но в ближайшее время это изменится, уверил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

- Больничный лист будет оформляться дистанционно. Сейчас мы ведем дополнительную работу с поликлиниками. Кроме того, мы планируем увеличить количество телефонных точек в больницах, открыть еще один кол-центр из 15 специалистов. Это поможет пациентам быстрее дозвониться до поликлиник, - сказал он.

Помимо этого региональные власти собираются снова вернуть старшеклассников в школы. Пока дети с 5 по 11 класс находятся на дистанте.