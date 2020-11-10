Больница сети «РЖД-Медицина» в Перми начала принимать пациентов с COVID-19

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Сегодня, 10 ноября, ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина г. Пермь» начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. В стационаре частного учреждения здравоохранения развернуто 120 коек для лечения жителей Пермского края с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него, в том числе 6 реанимационных. Лечение будет проводиться по программе ОМС. Первые заболевшие уже доставлены в приемный покой бригадами «Скорой медицинской помощи».

Для организации лечебного процесса в здании стационара был выполнен комплекс подготовительных работ. В частности, провели разделение помещений на «чистую» и «красную» зоны, смонтировали новые санпропускники (шлюзы), которые препятствуют распространению инфекции; установили душевые кабины для персонала и обустроили все необходимые помещения.

Совместно с Министерством здравоохранения Пермского края «РЖД-Медицина» дооснастила больницу дополнительным оборудованием: 5 аппаратов ИВЛ (в том числе один перемещен из ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Тюмень»), 4 монитора пациента, озоновые концентраторы. Во все палаты ковидного госпиталя проведена кислородная разводка. Дополнительно также приобретены пульсоксиметры, шприцевые дозаторы, средства индивидуальной защиты – медицинские халаты, шапочки, бахилы, комбинезоны и др.

Все 22 врача, 42 медицинских сестры и 22 санитара железнодорожной больницы, которые ранее работали в кардиологии, терапии, хирургии и других неинфекционных отделениях, выразили готовность лечить больных с ковид патологией и прошли дополнительное обучение и специальную подготовку. Кроме того в госпиталь приняты на работу два врача-ординатора из пермского мед.университета (ПМГУ), сформирован резерв из медработников других медицинских организаций.

Отметим, что при этом амбулаторно-поликлинические подразделения, в том числе комиссия ВЭК, на территории ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пермь» продолжают работать в обычном режиме, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

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«РЖД-Медицина» – крупнейшая в России сеть негосударственных лечебных учреждений, в которых используется передовая диагностическая база и современные методы лечения. В настоящее время ресурсы «РЖД-Медицины» на всей территории Свердловской железной дороги сконцентрированы на противодействии распространению новой коронавирусной инфекции, оказывается помощь системе здравоохранения в регионах. Так, лаборатория клинической больницы «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге одной из первых на сети получила право на проведение тестов на коронавирус. Исследования проводятся как методом ПЦР-диагностики, так и с помощью иммуноферментного анализа (ИФА).