Работники ВИЗ-Стали и ВИЗа участвуют в конкурсе «Молодой лидер-2020»

Фото: предоставлено ВИЗ-Сталь

На ВИЗ-Стали и ВИЗе (предприятия Группы НЛМК) прошел очередной тур конкурса «Молодой лидер-2020». Проект нацелен на раскрытие управленческих способностей и развитие карьеры перспективных сотрудников предприятий в возрасте до 35 лет.

36 работников, успешно прошедших отборочный этап, стали участниками выездного спортивного состязания. Разбившись на четыре команды, металлурги мерялись силами в стрельбе из арбалета, проходили испытания на скалодроме, преодолевали полосу препятствий веревочного парка. Жюри оценивало лидерские качества участников, их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, выносливость, умение сообща находить выход в сложных ситуациях.

Конкурс «Молодой лидер» продолжит деловая игра, по итогам которой будут определены 12 претендентов на победу. После выполнения индивидуальных и командных заданий среди финалистов выберут тройку сильнейших. Лидеры конкурса получат денежные премии и будут внесены в базу перспективных сотрудников.

– Конкурс «Молодой лидер» на ВИЗ-Стали мы проводим с 2010 года, в этом году к нему впервые присоединились работники ВИЗа. Проходя серию этапов, каждый из участников может проявить себя, прокачать сильные стороны и приобрести недостающие управленческие навыки. Все конкурсанты нацелены на победу, поскольку для каждого лидерство в соревнованиях – это хороший шанс дальнейшего развития профессиональной карьеры в компании», – отметила начальник отдела кадров Ольга Щербо.