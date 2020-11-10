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ФСБ возбудила уголовные дела против 40-летнего уральца за призывы к экстремизму

Житель Нижней Туры находится под подпиской о невыезде
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Сотрудники УФСБ возбудили сразу два уголовных дела

Сотрудники УФСБ возбудили сразу два уголовных дела

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении 40-летнего жителя города Нижняя Тура Свердловской области сотрудники УФСБ возбудили сразу два уголовных дела по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Как выяснилось, мужчина по имени Алексей оставлял оскорбительные комментарии в адрес одной из национальностей в двух пабликах. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил информированный источник в силовых структурах.

Уральца задержали 9 ноября 2020 года, после чего были возбуждены два уголовных дела. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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