ФСБ возбудила уголовные дела против 40-летнего уральца за призывы к экстремизму

Сотрудники УФСБ возбудили сразу два уголовных дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении 40-летнего жителя города Нижняя Тура Свердловской области сотрудники УФСБ возбудили сразу два уголовных дела по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Как выяснилось, мужчина по имени Алексей оставлял оскорбительные комментарии в адрес одной из национальностей в двух пабликах. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил информированный источник в силовых структурах.

Уральца задержали 9 ноября 2020 года, после чего были возбуждены два уголовных дела. Мужчина находится под подпиской о невыезде.