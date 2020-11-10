Свердловским школьникам могут отменить дистант

Этот вопрос будут поднимать на ближайшем оперштабе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старшеклассники Свердловской области смогут в скором времени вернуться обратно в школы. Отметим, прямо сейчас ученики 9-11 классов находятся на дистанте из-за высокой вероятности распространения коронавируса. Но Павел Креков, заместитель губернатора региона, сообщил, что удаленный режим обучения могут отменить.

- Мы рассматриваем возможность прекратить дистант для школьников 9-11 классов, чуть позже решим и по остальным. Дистант - это временная мера, именно поэтому ученики 1-5 уже приступили к учебному процессу, готовимся, что к ним присоединяться 9-11-е классы. Вузы пока на дистанте, это оправданно, - сказал он.

Губернатор Свердловской области ввел дистант для 5 по 11 классов с текущей недели. Малыши все также ходят в школу. Но это очень не понравилось родителям старшеклассников и самые активные установили напротив УрФУ арт-объект «Буратино», который символизирует качество образования при таком режиме обучения.