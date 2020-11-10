На Уралмаше оконный вор обокрал компанию, торгующую ГСМ, на полмиллиона рублей

Руководство компании обратилось за помощью в полицию. Фото: Артем КИЛЬКИН

На Уралмаше на проспекте Космонавтов жертвой оконной кражи стал офис одной местной компании, торгующей горюче-смазочными материалами. Как стало известно «Комсомольской правде Екатеринбург», злоумышленник посреди ночи проник в офис, каким-то образом сняв решетку с окна.

- Он похитил почти полмиллиона рублей, лежавших в одном из столов, - рассказывает человек, знакомый с ситуацией.

После случившегося руководство компании обратилось в полицию за помощью.