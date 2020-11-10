Уральский гонщик Сергей Карякин рассказал об участии в гонке Дакар-2021

Сергей Карякин готовится к участию в ралли Дакар-2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский гонщик Сергей Корякин вместе со штурманом Антоном Власюком в начале будущего года намерены принять участие в гонках по бездорожью «Дакар-2021», которые пройдут в Саудовской Аравии.

Немалую часть времени перед гонкой забирает переправка техники из России в Аравию. Для этого команде (в этот раз будет только один экипаж), придется преодолеть границы пяти стран, что в условиях пандемии непросто.

- Сейчас не так просто выехать за границу. Нужно пересечь границы с Белоруссией, Польшей, Германией и Францией, а потом попасть в Саудовскую Аравию. В Европе города и страны поэтапно закрываются. Мы сейчас всеми усилиями решаем вопрос: получаем письма от посольств, в которых нам дают право на перемещение, - рассказывает Сергей Карякин в эфире телеканала ОТВ. – Все быстро меняется, в этой ситуации часто не знаешь, как поступить.

По словам Карякина, автоспорт сегодня – это один из немногих видов спорта, где можно выступать под российским флагом. У уральского экипажа будет новый багги, который сделано конструкторское бюро.

- Участие не бесплатное, но могу похвастаться: мы заручились поддержкой российского представительства одной крупной немецкой компании. Эта поддержка очень важна для нас, потому что наши соперники – крупные автомобильные заводы, которые десятилетиями копили знания, интеллектуальную собственность, которую применяют в спорте.