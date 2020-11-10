ЕВРАЗ и РУСАЛ организуют практикум для социальных проектировщиков

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

Сотрудники некоммерческих и муниципальных организации, а также городская общественность Нижнего Тагила и Качканара смогут бесплатно принять участие в III проектном интенсиве «Создаем. Воплощаем. Оцениваем», организованном в партнерстве компаниями ЕВРАЗ и РУСАЛ. Интенсив пройдет с 17 по 19 ноября в Новокузнецке и на Урале в режиме онлайн.

Мероприятие проводится в рамках грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей» и социальной программы «Школа городских изменений» компании РУСАЛ. Образовательная программа направлена на повышение проектной грамотности участников грантовых конкурсов в части создания, воплощения и управления проектами, знакомство с передовым опытом проектного менеджмента, обмен знаниями и технологиями социального проектирования. Она подходит как новичкам, так и профессионалам проектного дела.

К участию приглашаются сотрудники муниципальных организаций и городских администраций, представители НКО, социальные предприниматели, проектные команды, а также активные и неравнодушные жители городов присутствия компаний ЕВРАЗ и РУСАЛ.

Экспертами выступят д.п.н., профессор, главный технолог «Педагогического конструкторского бюро Прутченковых» Александр Прутченков (г. Москва), бизнес-партнер в департаменте продуктовой разработки MIRO Вера Дадашева (г. Москва), главный конструктор конструкторского бюро бизнес-решений Юрий Калашников (г. Красноярск), руководитель центра управления социальными инновациями Grantrafting Эльвира Алейниченко (г. Москва), заместитель руководителя по работе с ключевыми партнерами You Social Полина Савельева (г. Москва), консультант по оценке социальных проектов и программ компании «Процесс консалтинг» Владимир Балакирев (г. Москва), директор фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway и заведующий центром инновационных экосистем в социальной сфере института Социально-экономического проектирования ВШЭ (г. Москва) Владимир Вайнер.

Интенсив будет проходить на площадке Zoom с 17 по 19 ноября 2020 года с 10.00 до 13.20 (мск):

17 ноября направление «Создаем» для начинающих авторов социальных проектов;

18 ноября направление «Воплощаем» для опытных команд, сталкивающихся с трудностями на разных этапах реализации проектов;

19 ноября направление «Оцениваем» для профессионалов проектного менеджмента и руководителей организаций.

Участие в проектном интенсиве бесплатное, необходимо зарегистрироваться до 15 ноября по ссылке.

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