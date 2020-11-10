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В Екатеринбурге полугодовалый ребенок получил перелом лба после падения на пол

Младенца госпитализировали в ОДКБ №1
Илья МОХОВ
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Ребенка доставили в больницу на скорой.

Ребенка доставили в больницу на скорой.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге в областную детскую больницу №1 был доставлен полугодовалый ребенок. У младенца серьезная травма головы – перелом лба. Как оказалось, малыша уронили на пол.

- Старшая сестра не удержала ребенка, когда брала на руки после ужина, - рассказывает «КП-Екатеринбург» источник в медицинских кругах. - Ребенок на пол упал и ударился головой.

После случившегося родители вызвали скорую помощь для малыша. Сейчас лечением ребенка занимаются специалисты ОДКБ №1.