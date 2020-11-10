Уральский центр народного искусства получил имя в честь Родыгина

2020 год в регионе был объявлен Годом Родыгина Фото: Алексей БУЛАТОВ

По приказу министерства культуры Свердловской области Уральскому центру народного искусства присвоено имя известного уральского композитора Евгения Родыгина.

- К сожалению, Евгения Павловича с нами уже нет. Но его песни, исполняемые на разных языках мира, звучат и будут звучать на концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, – отметила директор Уральского центра народного искусства Марина Боровкова.

Напомним, 2020 год в регионе был объявлен Годом Родыгина. Планируется, что закрытие Года состоится 13 декабря. В концерте примут участие Уральский государственный академический русский народный хор, Уральский государственный русский оркестр и другие известные творческие коллективы Свердловской области.

Также в октябре зрителям представили документальный фильм «Композитор Евгений Родыгин. В духе времени». Съемки начались при жизни автора «Уральской рябинушки» и были приурочены к его 95-летию. К сожалению, главный герой фильма ушел раньше премьеры – Евгения Родыгина не стало в июле.