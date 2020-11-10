В Екатеринбурге Toyota протаранила семь припаркованных автомобилей и сбила пешехода

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге на Щербакова между домами № 35 и 37 сегодня около 12 дня Toyota протаранила семь припаркованных автомобилей и сбила пешехода. Мужчину с ушибом грудной клетки и сотрясением головного мозга госпитализировали в 23 больницу. Информацию об этом подтвердили в ГИБДД Екатеринбурга.

Как рассказали подписчики группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург» за рулем Toyota находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения. Также очевидцы рассказали, что среди пострадавших автомобилей: Lada Granta, Volkswagen Passat, Toyota Camry и Lada 110. Некоторые машины, судя по фото, женщина задела довольно сильно.

В ГИБДД Екатеринбурга добавили, что разбирательство по данному инциденту продолжается.