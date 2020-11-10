В Екатеринбурге наградили юных героев

Фото: департамент информационной политики

В Екатеринбурге вручили награды свердловским школьникам, совершившим героические и мужественные поступки. За подвиг поблагодарили трех детей. Ребята получили награды из рук исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Алексея Орлова и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Аркадия Чернецкого.

- Сегодня мы чествуем настоящих героев, людей, в жизни которых, несмотря на юный возраст, нашлось место подвигу. Наверное, первый такой подвиг и первая награда, которая сегодня вручена, станут одними из многих наград и заслуг в вашей жизни, потому что вы уже доказали, что вы настоящие герои, патриоты, – сказал Алексей Орлов.

Среди награжденных – 16-летний житель Ревды Ильяс Ахматгалиев. Он спас 83-летнюю женщину из пожара. Мы рассказывали эту историю.

Фото: департамент информационной политики

Почётную награду также получила девятилетняя школьница из Ревды Софья Петрова. В июле она вместе с семьёй отдыхала на берегу реки. Софья и ещё пять девочек взяли надувной матрас и пошли плавать. Одна из девочек подпрыгнула на матрасе и младшая сестра Софьи Александра упала в воду. Софья увидела, что сестра тонет и не раздумывая прыгнула спасать её. Все закончилось благополучно. Софья профессионально занимается плаванием. Она уверена, что в будущем станет олимпийской чемпионкой.

Третий из награжденных школьников – 14-летний житель Серова Максим Бояршинов. В июле Максим спас из воды семилетнего мальчика. Про этого героя мы также уже рассказывали.

Отметим, что церемония награждения проводится в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Его цель привлечь внимание общества к вопросам милосердия и человечности. А также рассказать общественности о добрых, смелых, самоотверженных поступках детей-героев и выразить им признательность и благодарность.