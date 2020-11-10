Прокуратура начала проверку после гибели рабочего на шахте в Кушве

Ученик бурильщика упал в открытое окно под проходящий железнодорожный состав Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура начала проверку после гибели рабочего на шахте «Южная» ОАО «ВГОК» в Кушве. Напомним, смертельная трагедия, унесшая жизнь 25-летнего стажера по фамилии Мельников произошла 6 ноября. Электропоезд отрезал молодому человеку голову.

- По предварительной информации, 6 ноября 2020 года на шахте «Южная» в 10 часов 50 минут на горизонте 240 метров во время производства работ ученик бурильщика упал в открытое окно под проходящий железнодорожный состав и получил травмы, не совместимые с жизнью, - рассказали в прокуратуре.

Сейчас сотрудники прокуратуры устанавливают, кто допустил нарушения правил безопасности при ведении работ на шахте. На следующий день после трагедии специалисты Следственного отдела по городу Кушва возбудили уголовное дело по части 2 статьи УК РФ «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.