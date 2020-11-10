Сотрудники органов внутренних дел Екатеринбурга отмечают профессиональный праздник

Среди полицейских подразделений особое место занимает служба по делам несовершеннолетних. Фото: УМВД по Екатеринбургу

10 ноября сотрудники органов внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник. Не стали исключением и полицейские из Екатеринбурга.

Среди полицейских подразделений особое место занимает служба по делам несовершеннолетних. Даже в свой профессиональный праздник на посту остаются и сотрудники патрульно-постовой службы, ДПС и участковые. Также не знают отдыха оперуполномоченные уголовного розыска и подразделений по борьбе с экономической преступностью.

Отдельную роль в структуре правоохранительных органов играют полицейские, которые призваны беречь, пожалуй, самое дорогое, что есть у граждан – жизнь, здоровье и благополучие детей и семьи.

Сейчас в столице Урала несут службу порядка 75 сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. Большинство из них – женщины, которые наравне с мужчинами несут свою непростую службу. Они предотвращают и раскрывают преступления, а также осуществляют розыск пропавших подростков. Главной задачей инспекторов ПДН остается помощь юным гражданам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, а также профилактика негативных общественных явлений среди детей.

- По имеющимся данным, в Екатеринбурге проживает около 307 тысяч детей в возрасте до 14 лет, а также более 52 тысяч подростков от 14 до 17 лет. На учете в полиции состоят порядка 590 юных горожан, на которых сосредоточены основанные профилактические усилия инспекторов, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Профилактическая работа продолжается и в нынешнем году. Причем в текущих реалиях полицейским пришлось вместе со всей страной «уходить в онлайн» и вести часть своей работы среди школьников и студентов через Интернет. В целях предупреждения противоправных действий, детского дорожно-транспортного травматизма и повышения правовой культуры подрастающего поколения полицией были распространены наглядные материалы в доступной для детей форме.

С наступлением летнего периода сотрудниками ПДН заострялось внимание жителей Екатеринбурга на проблеме падения детей из окон. Большинство родителей приняли увещевания к сведению, а значит удалось сберечь не одну детскую жизнь и здоровье.

- В текущем году полицейскими Екатеринбурга была проведена операция «Беглец», направленная на противодействие самовольным уходам из дома, бродяжничеству и иной антиобщественной деятельности. В итоге удалось практически вдвое снизить количество самовольных уходов несовершеннолетних из дома, а также из учреждений госвоспитания. Это, безусловно, одно из важнейших условий снижения количества правонарушений, совершаемых как самими детьми, так и в отношении них, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Также усилена работа по пресечению фактов продажи детям алкоголя. В этом году к административной ответственности за реализацию спиртного несовершеннолетним было привлечено 229 лиц. Возбуждено 12 уголовных дел по статье 151.1 УК Российской Федерации за повторную продажу алкоголя несовершеннолетним.

Сегодня сотрудники ПДН как и большинство полицейских Екатеринбурга принимают поздравления с профессиональным праздником на своих рабочих местах. Дамы в погонах желают своим коллегам успеха в службе, а своим подопечным счастливого и беззаботного детства.