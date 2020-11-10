Бой Иван Штырков - Магомед Исмаилов 2020: названа дата

Запланированную дату турнира ACA 115 сдвинули на один день Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поединок уральского бойца Ивана Штыркова и Магомедова Исмаилова состоится 13 декабря в Москве на «ВТБ Арене». Изначально планировалось, что бой состоится на день раньше.

- Мы сдвинули запланированную дату турнира ACA 115 на один день. Уверен, что сенсационного противостояние Лысого Хищника против Уральского Халка станет одним из самых резонансных в ММА и будет логично, чтоб такое событие пройдет в Москве, - заявил президент лиги АСА Алексей Яценко.

Также он отметил, что организаторы приложат максимальные усилия к тому, чтобы согласовать присутствие зрителей на турнире, пусть и в ограниченном количестве.