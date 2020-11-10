Лампочки, глинтвейн и помощник для катания: как изменится каток в парке Маяковского

Фото: пресс-служба ЦПКиО

В этом году каток в парке Маяковского сильно изменится. Место для катания, судя по задумке, должно стать очень атмосферным. Во-первых, каток решили перенести. Этой зимой залить лед решили не на центральной аллее, а в фан-зоне. Во-вторых, на катке оборудуют зоны, чтобы можно было погреться. Кроме того, тем, кто только встает на коньки, будут предлагать воспользоваться услугами помощника для катания. Об этом на своей странице в Instagram рассказала директор парка Екатерина Кейльман.

- Много лет я думала о том, что хочу запустить каток в Екатеринбурге. Атмосферный , с лампочками, музыкой , глинтвейном и комфортным условиями. Мечтала я сделать это в парке Харитонова, а сбывается моя мечта в парке Маяковского, - пишет Екатерина Кейльман. - Последние годы каток был на центральной аллее, но мы решили рискнуть и перенести его на фан-зону, а парадную аллею впервые за много лет открыть зимой для прогулок.

Как рассказала директор парка, над проектом нового катка работали полгода. Планируется, что новая локация и новый павильон проката будут в три раза больше прежних. Для катка даже разработают свой фирменный стиль. Возле него поставят девять кафе, детскую зону и медпункт. Это будет 12 000 квадратных метров льда, километр теплых и уютных гирлянд, новые коньки световые арт-объекты и две сцены.