911 тагильских семей получили капитал за рождение первенца

В Свердловской области материнский капитал выдается и на первого ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2020 года 911 семей Нижнего Тагила получили материнский капитал после рождения первенца. Общая сумма выплат составила 425 миллионов рублей. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Сумма выплаты за рождение первого ребенка сегодня составляет 466 617 рублей. Эти средства семья может направить на строительство, ремонт или приобретение жилья, а также на образование детей и иные нужды.

Сертификат оформляется автоматически, так как данные о рождении ребенка передаются органами ЗАГС.