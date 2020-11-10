Оставила ключи: уралец угнал у женщины автомобиль, когда она отлучилась домой

Росгвардейцы задержали автоугонщика по горячим следам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове накануне утром местная жительница вышла из дома 17 А на улице Парковая, чтобы прогреть свой автомобиль ВАЗ 2109. В какой-то момент женщина решила вернуться в квартиру, а ключи оставила в замке зажигания. Когда она вернулась, машины уже не было. Об этом она сообщила в полицию.

- Данные о разыскиваемой машине были переданы всем автопатрулям Росгвардии. В городе был введен план «Перехват», - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Спустя несколько минут в районе железнодорожного вокзала сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили разыскиваемую машину. Водитель был сразу же задержан. За рулем угнанной «девятки» оказался 34-летний житель Краснотурьинска.

Как отметили в пресс-службе Росгвардии, ранее задержанный мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за потребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача и неповиновение законному требованию сотрудников полиции. Задержанного передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.