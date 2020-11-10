«Ночь искусств» посетили больше миллиона уральцев

В акции приняли участие 289 площадок - музеи, библиотеки, дома культуры, театры и детские школы искусств Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всероссийскую акцию «Ночь искусств» в Свердловской области посетили 1,2 миллиона человек. Из них, на офлайн-мероприятия «Ночи искусств» сходили 13 893 человека. Большая часть уральцев посмотрели программы культурных учреждений в формате онлайн - 1 209 573 человека.

- В учреждениях культуры с 18.00 до 23.00 проходили лекции, показы фильмов и спектаклей российских авторов, мастер-классы, экскурсии, а также другие культурно-просветительские и интерактивные мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, культуре и искусству, - рассказали в департаменте информационной политики.

Для уральцев провели 1 722 мероприятия на 289 площадках. Жители региона смогли посетить различные музеи, библиотеки, дома культуры, театры и детские школы искусств. В министерстве культуры региона отметили, что в этом году в акции приняли участие на 38 населенных пунктов больше, чем в прошлом.