Разогнался и вылетел на встречку: в Свердловской области в ДТП погибла 19-летняя девушка

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 7 километре автодороги «Асбест - поселок Малышева» накануне ночью произошло смертельное ДТП. 28-летний водитель ВАЗ-2112 разогнался и вылетел прямо в лоб автомобилю ГАЗ-2705. Позднее выжившая пассажирка легковушки расскажет, что она просила водителя сбавить скорость и не торопиться, но он не стал ее слушать.

- Водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ГАЗ-2705. В результате ДТП погибла 19-летняя девушка - пассажир легкового автомобиля, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Водитель легкового автомобиля получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы и ушибы. 18-летняя девушка, которая просила молодого человека сбавить скорость, также получила открытую черепно-мозговую травму, сотрясения мозга и множественные ушибы. Обоих госпитализировали в больницу.

Во втором автомобиле, попавшем в аварию, помимо водителя находились три пассажира. Вместе они возвращались в поселок Малышева с работы. Они отделались испугом. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Инспекторы ГИБДД обеих водителей проверили на алкоголь. Тест показал, что во время аварии они были трезвы. По данным госавтоинспекторов, водитель ВАЗ имеет стаж управления шесть лет. За нарушениями правил дорожного движения замечен не был.

По данным ГИБДД, за 10 месяцев в регионе зарегистрировано 270 дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стал выезд на полосу встречного движения. В этих авариях погибли 89 человек и еще 506 получили травмы различной степени тяжести. Поэтому госавтоинпекторы призывают водителей отказаться от опасных маневров и опасных выездов на встречную полосу.