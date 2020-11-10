В Екатеринбурге за отсутствие масок и термометров оштрафовали банк

В отделении банка не было даже дозатора с антисептиком Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге оштрафовали банк, в котором не было термометров и масок. Санитарные правила, введенные из-за коронавируса нарушали в отделении отделении «Почта Банка» на улице 8 Марта. Это заметили клиенты банка и пожаловались в Роспотребнадзор.

- Специалистами контролирующего органа было проведено административное расследование, которое установило, что общество не обеспечило наличие бесконтактного термометра для измерения температуры тела работников, в течение дня повторный осмотр сотрудников с измерением температуры вообще не проводился, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Также в отделении не было дозатора с антисептиком, дезинфицирующего средства для обработки поверхностей и бактерицидных облучателей воздуха. Соблюдение масочного режима среди сотрудников никто не контролировал.

Сейчас по решению суда «Почта Банк» должен выплатить 200 тысяч рублей штрафа. Защита организации просила о прекращении производства по делу за отсутствием события правонарушения. Судья решил, что выполнение противоэпидемических мер банком уже после выявления нарушений, не освобождают его от ответственности.