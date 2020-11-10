ХК «Автомобилист» передал в ГКБ №24 для пациентов с коронавирусом двухнедельный запас воды

Фото: ХК Автомобилист

Хоккейный клуб «Автомобилист» передал в ГКБ №24, где проходят лечение пациенты с COVID-19, 1 242 литра питьевой воды. Как отметили в пресс-службе клуба, этого запаса больнице должно хватить на пару недель.

- Сейчас людей поступает очень много, им приходится несколько часов ждать в процессе обследования, маршрутизации. Их привозят без еды, без воды, поэтому такая помощь точно не будет лишней, - рассказала терапевт-кардиолог, инфекционист приемного отделения МАУ ЦГКБ 24 Оксана Пилипишина.

Фото: ХК Автомобилист

Воду медикам передал талисман клуба лось Автик. Он также поблагодарил от всей команды врачей и весь медицинский персонал за их тяжелый труд во время пандемии и подарил подарки с символикой ХК «Автомобилист».

Фото: ХК Автомобилист

Напомним, что недавно житель Екатеринбурга и предприниматель Алексей Садовский подробно рассказал, что происходит в ЦГКБ № 24, куда привозят пациентов с подозрением на коронавирус, чтобы сделать КТ. В том числе он отмечал проблему с питьевой водой для людей, которые ждут обследования.