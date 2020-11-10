В колонию в Ивделе пытались передать 14 сотовых телефонов

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

В колонию ИК-63 в Ивделе буквально несколько часов назад пытались передать сотовые телефоны и симкарту. Мобильники замаскировали под черные свертки, которые вызвали подозрения у охраны, сотрудников оперотдела и дежурной службы учреждения.

Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, семь полиэтиленовых свёртков чёрного цвета были изъяты.

Всего в свертках находились 14 телефонов различных марок.