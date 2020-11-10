Больше половины свердловчан терпят моральное насилие на работе со стороны начальника

Половину опрошенных, которые подвергались абьюзу, пытались разрешить конфликт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области часто сталкиваются с моральным насилием на работе. Это появляется со стороны начальства. К такому выводу пришла служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, которая провела опрос среди уральцев. Оказалось, что только 28% их участников голосования никогда не сталкивались с абьюзом на работе, остальные хотя бы иногда подвергались жесткому отношению и психологическому давлению.

- Основное проявление жесткого отношения к работникам Свердловской области — это обесценивание труда, разговоры на повышенных тонах, а также хамство и грубость. Самое редкое проявление абьюза — кумовство и блат, а также насмешки и издевательства. Интересно, что женщины чаще, нежели мужчины, жалуются на плетение интриг и распространение сплетен, а мужчины – на нецензурную брань и кумовство, - рассказывают об исследовании в hh.ru.

Половину опрошенных, которые подвергались абьюзу, пытались разрешить конфликт, другая половина увольнялись. 18% жаловались вышестоящему начальству, 8% - переводились в другой отдел компании. Кроме того, 28% оставляли все как есть и ничего не делали для разрешения конфликта.