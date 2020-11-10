Стало известно, во сколько Свердловской области обойдется содержание чиновников в 2021 году

Екатеринбургу выделят около 1,6 миллиарда, эти средства пойдут в том числе на оплату труда сотрудников администрации и депутатов гордумы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов утвердил расходы на содержание органов власти в 94 муниципалитетах на 2021 год. Документ опубликован на официальном портале правой информации региона.

Документ устанавливает нормативы формирования расходов. Непосредственно объемы расходов, которые должны быть не выше нормативов, утвердят местные власти при формировании бюджетов на следующий год. В постановлении указано, что проконтролирует исполнение постановления замгубернатора - министр финансов Галина Кулаченко.

Согласно документу, на содержание чиновников в следующем году потратят 5 миллиардов 952 миллиона 967 тысяч рублей. Екатеринбургу на эти цели выделят около 1,6 миллиарда. Деньги пойдут в том числе на оплату труда сотрудников администрации города и депутатов гордумы.

Напомним, что ранее правительство региона представило проект бюджета с дефицитом 40,6 миллиардов рублей.