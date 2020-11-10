В Свердловской области на свалке в почве нашли следы нефтепродуктов

Свалку, загрязнившую почву, нашли в Шалинском городском округе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россельхознадзор Свердловской области во время проверки сельскохозяйственных участков в Шалинском городском округе обнаружили свалки твердых коммунальных отходов и строительного мусора. Их общая площадь составила 1,6 гектар. Специалисты ведомства взяли на исследование образцы почв и обнаружили нарушения.

- В отобранных образцах проб почвы установлено превышение предельно-допустимых концентраций бензаперена, меди и цинка, а также содержание нефтепродуктов в почве, - рассказали в Россельхознадзоре.

Ответственным за захламление и порчу земельных участков признали администрацию Шалинского городского округа. Должностному лицу назначили административные штрафы и выдали предписания об устранении нарушения.