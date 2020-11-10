Юлия Михалкова призналась, что не знала, чем министр отличается от вице-премьера

Фото: Instagram/mihalkova

Юлия Михалкова опубликовала на своей странице в Instagram новый совет для поклонников. Бывшая актриса «Уральских пельменей» призвала не стыдиться своего незнания.

– Пока в Правительстве шли перестановочки, я с подругои обсуждала обновочки, а также мои предыдущие советы, как правильно вести беседу, если не понимаешь, о чем речь. Сформулировали новыи совет: быть честным! Чего-то не знаете - так и скажите. Не знать о чем-то – это естественно и не стыдно. Например, я сегодня понятия не имела, чем министр отличается от вице-премьера. И чувства стыда не испытывала, – написала Юлия Михалкова.

Она уточнила, что принципиально важно проявить интерес и сразу уточнить у собеседника: «Где можно узнать больше информации»? Так, по словам Юлии, вы проявите к человеку уважение, расположите его к себе и откроете путь к легким и неформальным беседам.

Напомним, что в прошлый раз актриса рассказала, как поддержать беседу с человеком даже, если не понимаете о чем речь.