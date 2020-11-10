Уральцы задолжали за газ почти 218 миллионов рублей

Самыми злостными неплательщиками оказались жители Первоуральска, Сысерти, Арамили, Красноуфимска, Полевского и Ревды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральцы накопили многомиллионные долги за газ. Так, по данным АО «ГАЗЭКС» на 1 ноября абоненты задолжали почти 218 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма просроченной задолженности жителей Свердловской области выросла на 18% или на 14 миллионов рублей.

Самыми злостными неплательщиками оказались жители Первоуральска, Сысерти, Арамили, Красноуфимска, Полевского и Ревды. Они накопили долг в 43 миллиона рублей. Поменьше сумма, но все же внушительная, у жителей Горнозаводского округа. Абоненты из Нижнего Тагила и пригорода, Верхней и Нижней Салды, Качканара и Красноуральска накопили долг в 24 миллиона. Третье место по размеру суммы занимают жители Южного округа (Каменск-Уральский, Двуреченск, Сухой Лог, Богданович), задолжавшие за газ 15,6 миллиона.

- Мы подготовили газовое хозяйство региона к отопительному сезону на 100%, вложив в ремонт и модернизацию объектов более 115 миллионов рублей. Это делается для того, чтобы подача газа в дома уральцев была бесперебойной и безаварийной. Я призываю потребителей газа не копить долги, ведь на средства, поступившие в качестве оплаты за потребленный газ, ведутся работы по развитию сетей, газификации территорий, выплачивается зарплата и многое другое, - сказал генеральный директор Группы компаний «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков.

Как рассказали в компании, есть долги и у предприятий ЖКХ. Они задолжали АО «ГАЗЭКС» за транспортировку газа 77 миллионов рублей, что на 10 миллионов рублей больше, чем годом ранее. Среди должников предприятия Североуральска Ивделя, Карпинска, Сухого Лога и Нижних Серег.