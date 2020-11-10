Заброшенную больницу в Зеленой роще выставили на торги за 1 рубль 20 копеек

Покупатель будет обязан провести работы по сохранению здания больницы, признанной объектом культурного наследия Фото: Алексей БУЛАТОВ

МУГИСО выставило на торги здание «Клинической больницы скорой помощи» на улице 8 Марта, 78а в Зеленой роще. На сайте министерства указано, что начальная цена продажи здания больницы 1 рубль 20 копеек. Но за земельный участок придется отдать гораздо больше – 62,7 миллиона рублей.

Также сообщается, что объект находится в стадии разрушения. Покупатель будет обязан провести работы по сохранению здания больницы, признанной объектом культурного наследия. Общий срок выполнения условий конкурса – 7 лет с даты заключения договора купли-продажи.

Задаток в размере 12, 5 миллионов рублей должен быть внесён не позднее 2 декабря этого года. Заявки принимаются с 7 ноября по 3 декабря. Сам аукцион состоится 8 декабря.

В сентябре Управление охраны объектов культурного наследия Свердловской области опубликовало проект реконструкции клинической больницы. Заказчиком стала компания «А1», а проект разработало ООО «Архстройинвест». Согласно документации, в здании будут демонтированы аварийные стропила на крыше, внутренние колонны, перекрытия и балконы западного, восточного и северного блоков. Кроме того, снесут приямки и спуски в подвал.

Ранее мы писали, что заняться восстановлением заброшенной больницы планируют бизнесмены Игорь Алтушкин и Андрей Козицын. По предварительным оценкам экспертов, полная реконструкция обойдется бизнесменам примерно в 2,5 миллиардов рублей.