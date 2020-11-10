Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Заброшенную больницу в Зеленой роще выставили на торги за 1 рубль 20 копеек

Начальная стоимость земельного участка составляет 62,7 миллиона рублей
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий
Покупатель будет обязан провести работы по сохранению здания больницы, признанной объектом культурного наследия

Покупатель будет обязан провести работы по сохранению здания больницы, признанной объектом культурного наследия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

МУГИСО выставило на торги здание «Клинической больницы скорой помощи» на улице 8 Марта, 78а в Зеленой роще. На сайте министерства указано, что начальная цена продажи здания больницы 1 рубль 20 копеек. Но за земельный участок придется отдать гораздо больше – 62,7 миллиона рублей.

Также сообщается, что объект находится в стадии разрушения. Покупатель будет обязан провести работы по сохранению здания больницы, признанной объектом культурного наследия. Общий срок выполнения условий конкурса – 7 лет с даты заключения договора купли-продажи.

Задаток в размере 12, 5 миллионов рублей должен быть внесён не позднее 2 декабря этого года. Заявки принимаются с 7 ноября по 3 декабря. Сам аукцион состоится 8 декабря.

В сентябре Управление охраны объектов культурного наследия Свердловской области опубликовало проект реконструкции клинической больницы. Заказчиком стала компания «А1», а проект разработало ООО «Архстройинвест». Согласно документации, в здании будут демонтированы аварийные стропила на крыше, внутренние колонны, перекрытия и балконы западного, восточного и северного блоков. Кроме того, снесут приямки и спуски в подвал.

Ранее мы писали, что заняться восстановлением заброшенной больницы планируют бизнесмены Игорь Алтушкин и Андрей Козицын. По предварительным оценкам экспертов, полная реконструкция обойдется бизнесменам примерно в 2,5 миллиардов рублей.