Роспотребнадзор прекратил обновления карты заболеваемости COVID-19

Данные перестали поступать после 4 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее эту информацию размещали на сайте свердловского управления ведомства. Сейчас на ней нет никаких данных, а поиск по конкретному адресу невозможен. Перестал работать и неофициальный телеграм-канал, выдающий информацию по нужным адресам.

- Бот берет информацию о заболеваних с сайта Роспотребнадзора, но после 4 ноября данные перестали поступать. Поэтому бот не может посчитать статистику и разослать уведомления о новых случаях около вас. Надеюсь, что прекращение публикации носит временный, а не постоянный характер, - сообщил создатель бота.

Официальных сообщений о прекращении работы сервиса Роспотребнадзор не публиковал.