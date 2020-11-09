В Екатеринбурге раскрыли неудачное ограбление банка: налетчик был в каске и маске

Банк ущерба не понес, а грабитель теперь может отправиться за решетку Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 сентября 2019 года в Екатеринбурге мужчина в каске и жилетке попытался ограбить филиал «Основинский» Уральского банка реконструкции и развития, который расположен по адресу: улица Учителей, 8.

Налетчик пришел к 10 часов утра в отделение в оранжевом строительном жилете, медицинской маске и строительством каске. В руке у налетчика были предметы, похожие на гранату и пистолет.

Молодой человек зашел в помещение кассы №1 и потребовал у 32-летней сотрудницы банка наличные деньги. Кассир не растерялась – женщина спряталась под стол и нажала тревожную кнопку. После этого мужчина покинул помещение банка, так и не получив деньги. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил информированный источник.

Чуть позже у дома №16 по улице Менделеева сыщики обнаружили каску и жилет. Чтобы найти горе-грабителя, опытным сыщикам понадобилось чуть больше года. 7 ноября силовики задержали 31-летнего гражданина, который проживает в многоквартирном доме по улице Уральской. Суд на время расследования отправил мужчину под домашний арест.