Студентам УрФУ не будут пересчитывать стоимость обучения из-за дистанта

По словам ректора, университет свои обязательства выполняет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров отказал студентом в пересмотре расценки на обучение из-за перевода всего университета на дистанционное обучение. Ранее обучающиеся составили коллективное письмо на имя ректора. Об этом сообщает новостной паблик «Лампа. Екатеринбург».

- Университет не производил повышения стоимости обучения за нынешний учебный год. Также мы готовы предоставлять студентам рассрочку по оплате за обучение. Так как обязательства, взятые на себя университетом, выполняются надлежащим образом, условие о стоимости обучения не подлежит пересмотру, - пояснил ректор главного университета города.

Ранее сообщалось, что все учебные подразделения Уральского федерального будут учиться на удалёнке до февраля 2021 года.