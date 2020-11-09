На Среднем Урале против сезонного вируса гриппа привили 2 миллиона человек

Прививочные кабинеты работают в вечернее время и в выходные дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области идет массовая вакцинация населения против сезонного гриппа. Прививки поставили детям от трех до шести лет, школьникам, студентам, призывникам, пожилым людям и группам риска, в которые входят работники сфер транспорта и ЖКХ.

- В вакцинации участвуют все категории населения региона, привиты тысячи работников торговли, промышленных предприятий, врачи и учителя. Всего прививку поставили почти 2 миллиона жителей области, - сообщили в оперштабе Свердловской области.

Также медики напоминают, что в области действуют 1256 прививочных бригад. А прививочные кабинеты работают в вечернее время и в выходные дни.