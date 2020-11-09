На Урале на 18-летнего парня завели дело за секс со школьницей

Суд постановил отправить парня под домашний арест на время следствия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 18-летний житель поселка Шамары попал под уголовное дело после секса с 15-летней школьницей.

Парень встретился с девушкой в конце октября, на допросе оказалось, что половой акт был совершен по обоюдному согласию. Но девушке еще не исполнилось даже 16-ти лет.

По словам источника «КП-Екатеринбург», девушка воспитывается в неблагополучной семье – ее родители регулярно злоупотребляет спиртными напитками, за что все трое попали в полое зрения ПДН.

Парня, задержали стражи порядка, 6 ноября в отношении него возбудили уголовное дело по части первой статьи УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.