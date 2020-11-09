В Екатеринбурге ищут бизнесмена в татуировках и со шрамом на руке

Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге четвертый месяц идут поиски бизнесмена, пропавшего 31 июля этого года. Следователи сообщают, что директор коммерческой фирмы Александр Соломеин вышел из дома на Уральской и больше не выходил на связь.

Пропавший был одет в светлые замшевые кеды, светлые джинсы, черную футболку, черную толстовку, на голове светлая кепка. Особые приметы: на предплечье и запястье левой руки татуировки в виде цветных атрибутов, на предплечье правой руки татуировка в виде когтей животного, на запястье правой руки татуировка в виде надписи с иероглифами, на левой ноге татуировка в виде черно-белого алмаза. На голове с правой стороны - пятно седых волос, на сгибе левой руки имеется шрам.

Следствие обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении пропавшего или об обстоятельствах его исчезновения, сообщить по телефону в Екатеринбурге: 375-17-45 либо по линии «02»