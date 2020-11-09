Пять причин завести «Единую социальную карту»

Фото: предоставлено eskso.ru

Пластиковые карты стали неотъемлемой частью нашей жизни: банковские, транспортные, карты лояльности торговых сетей и отдельных компаний.

Современный человек имеет их так много, что бывает сложно уместить в кошельке. «Единая социальная карта» (ЕСК) призвана стать настоящим цифровым кошельком различных услуг, в котором все эти карты будут объединены в одну.

Два года назад в правительстве Свердловской области задумались над тем, чтобы повысить доступность и качество мер социальной поддержки и объединить выплаты, льготы, скидки, бонусы и проездные в одной карте. В России подобные проекты уже существовали, но, как правило, только в крупных городах: Москве, СанктПетербурге, где с цифровизацией и без того все благополучно. В нашей области пошли дальше и создали «Единую социальную карту Свердловской области», получившую теплое название «Уралочка». Не секрет, что именно область сегодня наиболее нуждается во внедрении современных технологий, в том числе уже реализованных в крупных городах, поэтому ЕСК охватывает весь регион целиком. Основная цель карты стать главным электронным документом свердловчан.

Фото: предоставлено eskso.ru

Существует два вида «Единой социальной карты»: финансовая на основе платежной системы «Мир» и нефинансовая, которая не привязана к банковскому счету, но поддерживает все остальные полезные сервисы системы. Что же отличает ЕСК от других карт?

Выгода

В столице Урала уже несколько лет можно оплатить проезд в общественном транспорте с помощью «Екарты». Теперь эту функцию также выполняет ЕСК, с ее помощью можно сэкономить до двух рублей в наземном общественном транспорте Екатеринбурга по банковской ЕСК и более четырех рублей по нефинансовой. К транспортному проекту уже подключились перевозчики Сысерти, ведутся переговоры с остальными городами области.

Карта заменит собой карты лояльности популярных торговых сетей. В настоящее время ЕСК предоставляет скидки и бонусы в таких магазинах, как «Пятерочка», «Кировский», «СимаЛенд», и многих других. Список партнеров постоянно пополняется, увидеть его и узнать об условиях бонусов можно на сайте проекта. Кроме того, держатели ЕСК с расчетным приложением автоматически становятся участниками программы лояльности платежной системы «Мир».

Удобство

ЕСК избавит жителей области от хождения по многочисленным инстанциям для получения льгот. Молодым и многодетным родителям, инвалидам и всем категориям жителей области, кто сейчас вынужден каждый месяц собирать множество бумажных документов для подтверждения своего статуса, больше не придется этого делать: достаточно разово зарегистрировать «Единую социальную карту» в отделении Министерства социальной политики.

Универсальность

Уже сейчас с помощью ЕСК можно оплатить проезд в общественном транспорте, получить скидки и бонусы у партнеров проекта. Совсем скоро у проекта заработает приложение, с помощью которого можно будет записаться к врачу, получить услуги МФЦ, оплатить счета за ЖКХ, появится мобильное приложение.

Плюсом к перечисленному, с 1 января 2021 года переход на платежную систему «Мир», на базе которой выпускается ЕСК, будет обязательным для получения на карту всех выплат Пенсионного фонда: пенсий, пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком, оплаты больничных, санаторнокурортного лечения. При отсутствии такой карты граждане смогут получать выплаты переводом на «Почте России» либо на счет в банке, не привязанный ни к какой карте.

Простота

Получить свою «Единую социальную карту» просто. Достаточно двух документов паспорта и СНИЛС, и одного визита в пункт выдачи отделение банкапартнера, МФЦ или партнерские пункты выдачи (удобное отделение лучше заранее выбрать на сайте проекта в зависимости от вида карты). Пользователями могут стать все жители Свердловской области старше 14 лет.

Важный момент: оформление и обслуживание карты совершенно бесплатно на весь период действия.

Можно выиграть призы. Для этого достаточно просто оформить ЕСК в период до 15 декабря. Главный приз умная колонка, кроме нее, новые держатели карты могут выиграть смартчасы, планшет, полезную технику для дома и другие гаджеты, а также абонементы в боулинг и подарочные наборы продукции от партнеров розыгрыша.

Официальный портал проекта: eskso.ru; Телефон горячей линии: 88006000670.