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В Екатеринбурге руководитель строительной фирмы попался на краже 14 миллионов

Мужчина получил деньги на ремонт, но свои обязательства не выполнил
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Мужчина сообщил недостоверные сведения об объёмах, видах и стоимости выполненных ремонтных работ

Мужчина сообщил недостоверные сведения об объёмах, видах и стоимости выполненных ремонтных работ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Свердловской области обвинила директора строительной фирмы в мошенничестве в особо крупном размере. По материалам дела мужчина вносил в акты выполненных работ неверные данные о стоимости ремонтных услуг.

- На основании представленных документов были перечислены денежные средства в качестве оплаты за невыполненные работы по ремонту фасада здания и неиспользованные материалы, ущерб составил 14 миллионов рублей, - сообщили в прокуратуре Свердловской области

Уголовное дело направили в Кировский районный суд на рассмотрение.

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