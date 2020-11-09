Двое обвиняемых в убийстве мужчины, которого приняли за педофила, пытались выйти на свободу

Дунаева была сожительницей Чабина Фото: СОЦСЕТИ

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Валерии Дунаевой и Сергея Чабина. Обвиняемые в убийстве Дмитрия Чикваркина хотели выйти на свободу.

- Валерии Дунаевой, Сергею Чабину и Михаилу Иванову был продлен срок содержания под стражей по 22 ноября 2020 года включительно, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Областной суд оставил постановление Верхнепышминского городского суда без изменений.

Напомним, что Дмитрия Чикваркина оговорили две девочки. Вечером 23 августа ему позвонила Наталья Фролова, знакомая попросила привезти детей к ней домой, забрав их у бывшей жены племянника. На следующий день девочки заявили матерям, что «дядя Дима их трогал». Дмитрия попросили вернуться к дому Фроловой в СНТ «Жасмин», где его в итоге и убили.

За жизнь мужчины боролись врачи реанимации, но сердце не выдержало операций на черепе и прямой кишке. Дмитрия похоронили на городском кладбище рядом с матерью. У убитого осталась жена и две дочери.

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