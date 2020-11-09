Интернет - пространство, завоеванное мошенниками Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

С началом пандемии в России в целом, в Екатеринбурге и Свердловской области в частности, сотрудники надзорных органов зафиксировали взрывной рост мошенничеств, которые совершаются по телефону и через интернет.

О том, как защититься от телефонных мошенников и не потерять деньги в интернете, в эфире телеканала ОТВ рассказал начальник отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Свердловской области Михаил Шаров.

Мошенники, как правило, обладая навыками в области психологии, обращают внимание на два качества человека: жадность, которая затуманивает сознание, и чрезмерная доверчивость. Граждане, как правило, услышав по телефону о звонке человека, который представляется сотрудником службы безопасности банка, либо сотрудником правоохранительных органов, слепо доверяют ему и идут на все уловки мошенников.

- В условиях пандемии коронавируса количество таких преступлений значительно выросло. Люди чаще сидят дома, пользуются интернетом для совершения покупок и общения, - рассказывает Михаил Шаров. – Основной способ мошенничества в этой сфере – это хищение денежных средств с банковских карт клиентов при помощи интернет-технологий и средств сотовой связи, технологий ip-телефонии, которые позволяют полностью подменить абонентский номер звонящего. Человек видит на телефоне знаковый номер банка и доверяет мошенникам.

Главная цель мошенников – завладеть персональными данными клиента, среди которых: срок действия карты, трехзначный код с обратной стороны, пароли доступа и логины к социальным сетям и банковским приложениям.

Простые советы для защиты от телефонных мошенников и хищений в интернете:

1. Сбросить сомнительный звонок и перезвонить самому в банк.

2. Не сообщать по телефону данные банковских карт, как бы не представлялся звонящий.

3. Подключить услугу СМС-уведомлений о совершении банковских операций.

4. Никому и ни при каких условиях не называть пин-коды.

5. Установить расходные лимиты на свою карту. Например, в месяц вы с нее тратите 30 тысяч рублей. Установите лимит в 35 тысяч рублей.

6. Никому не сообщайте коды из СМС.

Виды мошенничеств в интернете:

1. Мошенничество в сфере интернет-торговли.

2. Фальшивые выигрыши.

3. Социальные выплаты, кешбеки.

4. Мошенничества в социальных сетях, на сайтах знакомств, профессиональное попрошайничество.